Napoli, sgominata una banda di falsari: coinvolti anche un medico e un sottufficiale

Un medico in servizio presso l’Asl Napoli 1 Centro e un maresciallo dell’Aeronautica Militare in servizio quale infermiere figurano tra i 7 arrestati nell’ambito delle indagini della Procura di Napoli Nord che hanno permesso di disarticolare un gruppo criminale con base operativa nel Napoletano, a Benevento e Teverola (Caserta) dedito alla produzione e alla diffusione di patenti, carte d’identità e banconote contraffatte. Le indagini sono culminate questa mattina nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 persone da parte della seconda sezione operativa Napoli del Comando Carabinieri Antifalsificazione monetaria, altre 8 persone sono state denunciate in stato di libertà.