Napoli, Silvio Perrella e la scrittura come ricerca: lezione alla Fondazione Valenzi

di Maria Carla Tartarone

Con molta attenzione ed una convinzione particolare ho seguito Silvio Perrella che tempo addietro, nella Sala della Fondazione Valenzi, mostrandoci alcuni suoi libri nella nuova edizione, ci spiegò il suo metodo di scrittura, attraente, introspettivo e indagatore che gli ha consentito di conoscere a fondo, non solo la sua nuova città, Napoli, avendo lasciato la sua città di origine, Palermo, ma anche di percepire le antiche origini culturali del suo nuovo mondo, adeguatamente approfondite e di captare le assonanze tra le due città, nelle origini della storia, della lingua, pur molto diversa nel dialetto.

Il penetrare profondamente nelle culture dei due mondi gli è proprio, considerata la sua abitudine alla ricerca nel desiderio di conoscere approfonditamente gli scrittori, molti, da cui è rimasto affascinato.

I libri di Perrella in mio possesso sono “Giùnapoli” edito nel 2006 da Neri Pozza, editore di Grafica Veneta S.p.A. Nel testo leggiamo i ricordi che partono dal 1973: le sue innumerevoli conversazioni con quelli che chiama i suoi maestri: Raffaele La Capria su tutti, ma ricorda anche le chiacchiere filosofiche con l’amico Sergio De Santis, con cui il colloquio si svolgeva fitto e con Ermanno Rea che aveva scritto “Il resto di niente” con il ricordo di Eleonora Pimentel Fonseca.

In quei tempi la sua vita era errante e gli sembrava di essere un uomo dalle mille radici: Palermo, come Valencia e come Madrid in cui aveva vissuto e Napoli con le sue musiche nelle Cantine raggiunte con le motociclette on the road . Napoli, conviene Perrella, è una città che ti può ferire a morte, ma è anche molto altro. Con i compagni di strada in “Doppio Scatto” edito da Bompiani nel 2015, un libro di 490 pagine che contiene molte immagini negli anni scattate per Il Mattino dal nostro autore, che ci propongono la città nei suoi particolari che incantano, sui quali lo scrittore riflette riferendosi anche a “Le città invisibili” di Italo Calvino. Segue “Addii, fischi nel buio, cenni” edito nel 2016 ancora per opera di Neri Pozza, ove lo scrittore ripensa agli uomini illustri da lui conosciuti ed ai loro lavori, partendo da gli anni Ottanta con “Nei mari estremi” di Lalla Romano, le “Risonanze montaliane” in Italo Calvino, al “Il Canto delle sirene” di Maria Conti ed agli “Scritti servili” di Cesare Garboli.

Negli anni Novanta torna il suo Calvino. Seguono “I Sillabari” che coinvolgono molti autori. Segue Anna Maria Ortese in “Insperati Incontri”, un volume di 510 pagine, stampato nel 2017 a cura di La Grafica e Stampa-Editrice S.r.l. di Vicenza, ma altri sono i libri scritti dal nostro letterato, studioso indagatore delle personalità eccezionali che hanno attraversato la nostra letteratura contemporanea di cui egli si è servito per confortare la propria anima, per arricchirla, per trarne ispirazione, spingendo i propri lettori a seguire il suo percorso. Calvino è senza dubbio lo scrittore più coinvolgente, di cui sembra ricordare le lunghe ore passate a leggere in città estranee, come pure successe a Silvio Perrella quando decise di vivere a Napoli dove all’inizio non poteva far altro che leggere scritti di autori straordinari come Montale poeta, Parisi, Pasolini, Sciascia e Anna Maria Ortese dei cui libri espone un accurato ricordo.

In “Insperati Incontri” del 2017, Perrella ci parla di un numero considerevole di persone in ordine alfabetico. Quasi un’analisi attenta da riportare al lettore per informarlo adeguatamente: comincia con Silvio d’Arco Avalle, segue con Basile, con Peppe Barra, Alfonso Berardinelli…; Italo Calvino con Ludmilla, Ferdinando Camon, Antonio Capuano; Alfonso Debenedetti, Erri De Luca, Isabella Ducrot, Giulio Einaudi; Giangiacomo Feltrinelli con Carlo Feltrinelli, con l’artista Giosetta Fioroni; Cesare Garboli, Silvio Guarnieri, Gustav Herling; Raffaele La Capria, con Giacomo Leopardi…, Padre Antonio Loffredo, Gerardo Marotta…, Lorenzo Mattotti, Alda Merini, Napoli con Italo Ferraro; Ilaria Occhini, Ottiero Ottieri; Luigi Pirandello con Mattia, Michele Prisco, Marcel Proust e ancora con Raffaele La Capria; Fabrizia Ramondino, Ermanno Rea, Amelia Rosselli; Elvira Sellerio, Toni Servillo, Shakespeare con Ruggero Cappuccio, Giancarlo Siani, Michele Solvente, Elisabeth Strout; Paco Ignacio Taibo II, Vico con Vincenzo Vitiello; Oscar Wilde con Andrea Zanzotto. Quasi tutti li ho citati i personaggi da lui conosciuti con i quali ha introdotto conversazioni negli incontri fortunosi o programmati che lo scrittore ha tracciato nei suoi ricordi e che per lui hanno avuto un significato creativo. L’ultimo incontro in ordine alfabetico è stato con il poeta Andrea Zanzotto di cui riporta alcuni versi:

Vorrei renderti visita

Nei tuoi regni longinqui

O tu che sempre

Fida ritorni alla mia stanza

Dai cieli, luna,

e, siccom’io, sai splendere

unicamente dell’altrui speranza. Molti sono gli incontri insperati di cui lo scrittore ci narra.

Ancora oggi su “il Mattino” ci ha narrato il suo incontro con i luoghi di Capri, in particolare di Anacapri, nelle scoscese strade verso la Grotta Azzurra in compagnia di una amica di Berlino.