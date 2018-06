Napoli, il sindaco rilancia: Il nostro porto è aperto, un crimine vietare l’approdo di Aquarius

“Faremo di tutto per far venire a Napoli la nave Aquarius. Il nostro porto è aperto. Chi impedisce l’attracco per salvare vite umane non ha solo un comportamento indegno, vergognoso ed eticamente riprovevole, ma commette un reato, un crimine contro l’umanita’ di cui sara’ chiamato a rispondere davanti al tribunale internazionale”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che ha annunciato la presentazione di un esposto alle autorita’ giudiziarie competenti qualora venga negata all’Aquarius la possibilita’ di approdare a Napoli.