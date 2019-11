Napoli, Sinfonia d’autunno a Villa Domi: charity gala per Abio, la onlus che assiste i bambini negli ospedali

Sarà Angela Tuccia, attrice e modella di origine avellinese, nota alle cronache rosa per la sua intensa storia d’amore con il giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti, la protagonista in qualità di testimonial di Sarli New Land della XII Edizione di “Sinfonia D’Autunno” il Charity Gala promosso ed organizzato da Maridì Communication a favore di Abio Napoli (associazione onlus atta ad assistere i bambini ospedalizzati e le loro famiglie) in programma a Napoli, in Villa Domi, giovedì 14 novembre a partire dalle 20,30. Accanto a lei, come super guest, Guido Lombardi, regista de “Il Ladro di Giorni”, protagonista Riccardo Scamarcio, in concorso ufficiale nell’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma ed il tenore Giuseppe Gambi che quest’anno celebra i 10 anni di attività nel suggestivo mondo della lirica. La serata sarà articolata in più momenti: in apertura il Fashion show di Sarli New Land di Carlo Alberto Terranova, un brand che affonda le sue radici nello stile intramontabile del maestro Fausto Sarli, napoletano doc, da sempre definito come “L’Architetto della moda italiana nel mondo”. A seguire, in passerella, le scarpe di “Gianni Marra” frutto di un processo produttivo assolutamente artigianale ispirato ai dettami dell’antica tradizione calzaturiera made in Naples e la new collection Autunno Inverno 2019 /20 del maestro pellicciaio Umberto Antonelli che proporrà una serie di modelli preziosi nei pellami, perfetti nei tagli, dai colori vivaci quali il fucsia, il verde smeraldo, il blu ed il giallo. Per il cinema, proiezione del trailer del film “Il Ladro di Giorni”, incentrato sulla storia di un bambino che rivede il padre, reduce da sette anni di carcere con il quale trascorrerà quattro giorni in viaggio in cui scoprirà la sua vera identità nel bene e nel male alla presenza di Gaetano di Vaio (Bronx Film) co-produttore del progetto e di Eduardo Angeloni (T &D Trasporti Cinematografici Angeloni) tra i partner dell’evento. Ampio spazio anche al comparto “Salute e Benessere” con Otofarma Spa, costruttore top, impegnato nella realizzazione , made in Italy di protesi acustiche miniaturizzate digitali che, nella persona del suo AD Giovanna Incarnato Bartolomucci, illustrerà gli strumenti più innovativi, idonei ad arginare l’handicap della sordità e Medfarmitalia, noto centro di Medicina Estetica, diretto dal professore Giuseppe Maria Izzo , dotato di un’equipe di medici specialisti e di macchinari di tecnologia avanzata. Di particolare rilievo anche la partecipazione del brand “M&C Division”, ovvero una gamma di prodotti di alto livello qualitativo destinata al trattamento degli inestetismi della pelle, indotti dal crono e dal foto-danneggiamento. Puntualmente sensibile alle istanze del sociale il Consorzio “Borgo Orefici”, presieduto dall’attivissimo Roberto De Laurentiis, argentiere da più generazioni. Di scena anche il segmento enogastronomico e le sue “Eccellenze made in Italy” con Caffè Kamo e la sua Coffee Station presso la quale gli ospiti potranno degustare le inebrianti miscele della Linea Cialde, vivendo un’esperienza sensoriale unica, ”Confetti Maxtris” e le sue dolcezze, “Cuori di Sfogliatella” di Antonio Ferrieri, vincitore del Guinness dei primati per avere realizzato una sfogliatella di circa 92 kg, che offrirà un welcome buffet con un festival di sfogliatelle salate di vario gusto e “Smaart6 L’Italiana”, la birra artigianale di qualità superiore prodotta in Puglia con i migliori ingredienti Per finire dinner buffet a cura del catering di Villa Domi ed il live sax di Gianluca Scala. Attesi centinaia di invitati, esponenti del mondo del professionismo, dell’impresa e dello spettacolo italiano.