Napoli, Snav: per celebrare il 19 settembre, festa del Patrono, offerti viaggi gratis a tutti i Gennaro

Si chiama “Operazione San Gennaro”, e richiama la commedia del 1966 di Dino Risi per celebrare il 19 settembre, un’iniziativa commerciale della Snav diretta a tutte le persone che si chiamano Gennaro. Oltre a essere il giorno in cui si aspetta che il patrono di Napoli faccia il “miracolo”, sarà anche una giornata speciale, infatti, per tutti coloro che si chiamano Gennaro, perché proprio quel giorno potranno viaggiare gratis con la società di navigazione. Per utilizzare la promozione sarà necessario acquistare almeno due biglietti di andata e ritorno sulle tratte Snav da Napoli a Procida o da Napoli a Ischia Casamicciola (e viceversa). Unico requisito: chiamarsi Gennaro. Sono esclusi dalla promozione i supplementi del viaggio.