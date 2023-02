Napoli-Sorrento, servono molti più autobus. L’Atex: E’ l’unica alternativa alle inefficienze delle ferrovie

“In questi giorni a causa del deragliamento, Eav ha previsto delle corse autobus aggiuntive da Napoli a Sorrento, corse immediatamente soppresse non appena la linea ferroviaria è stata ripristinata. La nostra proposta è quella di mantenere queste corse straordinarie dei bus, addirittura potenziandole ulteriormente”. E’ quanto scrivono Sergio Fedele e Giovanni Rosina, presidenti di Atex Campania e Atex Sorrento, in una lettera indirizzata al Prefetto di Napoli, “in attesa della riunione del Tavolo coordinato dal Prefetto, dedicato unicamente al disastro del sistema ferroviario che collega Napoli-Sorrento”. “ Tale proposta – aggiungono – sarebbe di immediata operatività e potrebbe, almeno in parte, dare una alternativa al disservizio ferroviario per residenti e ai turisti. Ovviamente si tratta di una soluzione d’emergenza che non deve bloccare l ‘analisi e la realizzazione delle proposte di interventi nel medio e lungo periodo. Sarebbe inspiegabile che tale richiesta di incremento immediato di autobus per il 2023 sulla linea Napoli-Sorrento non venisse subito recepita”.

Per Fedele e Rosina “occorre tenere ben presenti le peculiarità dei Comuni della Penisola Sorrentina rispetto agli altri territori limitrofi. I Comuni della Penisola Sorrentina a differenza dei Comuni che li precedono sull’attuale percorso ferroviario Eav non hanno né l’uscita autostradale né la linea alternativa con relativa stazione delle Ferrovie dello Stato.

Inoltre i Comuni della Penisola Sorrentina accolgono nei mesi estivi milioni di turisti che richiederebbero una accessibilità stradale e ferroviaria strutturata e dimensionata a tali flussi ed invece sono costretti a vivere un vero e proprio inferno per raggiungere questi territori”. “Occorre soprattutto ricordare – scrivono ancora – che i miglioramenti previsti da Eav saranno realizzati non prima di 7 anni. Per questo auspichiamo che i Sindaci dei Comuni della Penisola Sorrentina condividano questa richiesta e si attivino affinché la Regione per il 2023 realizzi un programma di incrementi delle linee autobus Napoli -Sorrento”.