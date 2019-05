Napoli, Sostenitori Santobono onlus: ecco il primo spot per la raccolta dei fondi      

E’ stato ufficialmente lanciato al Cinema Posillipo il primo spot solidale realizzato per l’Associazione S.O.S. Sostenitori Ospedale Santobono Onlus e firmato dalla casa di produzione Run Film, di Alessandro e Andrea Cannavale, e dal regista Marco Mario de Notaris, che ne ha curato anche la sceneggiatura. Lo spot, di forte impatto emotivo, rappresenta in pieno la mission e le aspirazioni dell’Associazione per l’ospedale pediatrico di Napoli. Racconta la difficile realtà di una famiglia durante il ricovero del proprio figlio, l’attesa delle notizie e, infine, la gioia di ritrovarlo guarito, grazie agli strumenti più all’avanguardia per le cure, ma anche a suo agio, in un ambiente allegro, colorato e accogliente.

La produzione dello spot e stata sponsorizzata dall’Aeroporto Internazionale di Napoli, da Ferrarelle, da Piazza Italiae dal Ristorante Torre del Saracino, storici partner e sostenitori della S.O.S. onlus. L’obbiettivo è dare la massima diffusione possibile alle informazioni necessarie per poter sostenere i progetti promossi dall’Associazione.

All’anteprima dello spot è stato condiviso con partner, donatori, enti e fondazioni amiche, anche un focus speciale sui 18 progetti realizzati solo nell’ultimo anno, 2018/2019, e su altri 10 progetti in corso di consegna, per un valore superiore ai 400.000 euro, provenienti da donazioni e dal 5×1000.

L’Associazione, – fondata nel 2004 da un gruppo di medici capitanati da Antonino Tramontano, Ugo de Luca, attuale presidente dell’Associazione, e Marcello Zamparelli, – è infatti una delle principali e più attive organizzazione che affiancano il polo pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli, il più grande del Sud Italia, veicolando sull’ospedale una raccolta che in questi anni è stata di oltre 3 milioni di euro, tutti trasformati in 120 progetti realizzati.

Si ricordano, tra i principali progetti finanziati dall’Associazione degli ultimi anni, la modernizzazione delle apparecchiature di intervento e monitoraggio in terapia intensiva e patologia neonatale, in rianimazione pediatrica, nelle sale operatorie, nella diagnostica delle diverse specialistiche, con un occhio attento anche sull’”umanizzazione” dei reparti, che li ha resi più allegri e colorati, funzionali e a misura di bambino. Ne sono stati testimoni i numerosi medici dell’ospedale intervenuti in ringraziamento ai donatori. Molto però c’è ancora da fare, motivo per cui l’Associazione si stringe intorno alla parte “buona” della città, quella del fare, quella del prendersi cura degli altri.

Special guest della serata Sally Galotty, designer e cartoonist, che sta realizzando insieme alla S.O.S. Onlus un innovativo progetto: “Sogni D’Oro: umanizzazione pittorica”, destinato ai reparti di neurochirurgia e neuro-oncologia, diretto da Giuseppe Cinalli e day surgery diretto da Ugo de Luca.

Il sistema di «Umanizzazione Pittorica»®, elaborato e brevettato proprio dalla Galotti, è un vero e proprio«strumento di cura» messo a disposizione delle diverse discipline mediche. Si avvale di precise caratteristiche tecniche, artistiche e psicologiche, che hanno un preciso impatto positivo sul ricovero del piccolo paziente, certificate dal Dipartimento di Psicologia di Alma Mater Studiorum di Bologna, e supportate dell’esperienza sul campo ospedaliero della Galotti e dei migliori medici degli oltre 130 reparti in tutto il mondo in cui è stato applicato. Sally Galotti si è formata principalmente in comunicazione pubblicitaria presso il gruppo Mediaset, come animatrice e storybord artist in collaborazione con Fusako Yusaky e come illustratrice e creativa presso l’Accademia Disney.