(Adnkronos) – Vincenzo Spadafora non esclude la possibilità di candidarsi a sindaco di Napoli. “Finché sono stato ministro l’ho sempre escluso”, ha detto l’esponente M5S, ospite di ‘Omnibus’ su La7. “E’ una sfida avvincente, non so ancora quali saranno le regole in base alle quali si deciderà, è la città dove sono nato e cresciuto, vediamo”, ha poi aggiunto.