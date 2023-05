Napoli, Spalletti lascia: l’annuncio di De Laurentiis

(Adnkronos) – Luciano Spalletti lascia il Napoli alla fine della stagione. L’allenatore che ha guidato gli azzurri alla conquista dello scudetto si fermerà per un anno, come ha annunciato il presidente Aurelio De Laurentiis a Che tempo che fa, nel salotto di Fabio Fazio. “Luciano Spalletti è un uomo libero. Mi ha detto che qui a Napoli ha fatto il massimo e che si è concluso un ciclo. Mi ha detto che ha un contratto con me, ma preferirebbe avere un anno sabbatico. Potevo oppormi? Mi ha dato tanto e lo ringrazio”, dice il presidente.

“Spalletti è un uomo libero. Dopo 50 anni di cinema e dopo tante esclusive con registi, sceneggiatori, attori, quando qualcuno viene da te e ti dice: ‘In fondo io ho fatto il massimo, si è concluso un ciclo della mia vita. Io ho un contratto con lei, ma preferirei avere un anno sabbatico’. Lo guardi e cosa fai? Ti opponi? Nella vita bisogna essere generosi. Bisogna poter dare e non chiedere mai nulla in cambio. Io non mi aspetto nulla in cambio, lui ha dato e io lo ringrazio, e adesso è giusto anche che lui continui a fare quello che ama fare”.