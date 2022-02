“In questa stagione non abbiamo ancora centrato niente, bisogna restare agganciati alla posizione per provare a vincere lo scudetto oppure guardarsi alle spalle se scendi da quel carro. Resta la stessa strategia, vincere più partite possibili, sia per lo scudetto che per la Champions del prossimo anno”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro la Lazio.