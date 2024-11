Napoli, sportello d’ascolto e consulenze legali per le famiglie dei quartieri a rischio

Offrire assistenza e sostegno, secondo le loro specifiche competenze e professionalità, a coloro che vivono in uno dei quartieri particolarmente difficili: sarà inaugurato domani, 25 novembre, in piazza Mercato, a Napoli, lo “Sportello di ascolto, consulenza e assistenza legale a supporto delle famiglie” dell’avvocato civilista Roberta Foglia Manzillo e della penalista Giuliana Trara Genoino, da anni impegnate nella difesa delle fasce deboli e della violenza di genere. Lo sportello sarà a disposizione della cittadinanza il lunedì e il giovedì, dalle 16 alle 17.30, nei locali di Asso. Gio. Ca., associazione di volontariato fondata da Gianfranco Wurzburgher. A quest’ ultimo organismo, da anni un punto di riferimento per chi, soprattutto adolescenti e giovani, cerca risposte dal proprio territorio, si affianca ora l’associazione “difesa donne e minori” degli avvocati Foglia Manzillo e Trara Genoino. “Il disinteresse e l’abbandono, in cui versano interi quartieri di Napoli, – spiegano le due professioniste – sono apparsi in tutta la loro drammaticità proprio a seguito dei recenti fatti di cronaca, che, ancora una volta, hanno portato tristemente alla ribalta la nostra città. Il divario economico e socio-culturale che si rintraccia in alcuni ambiti territoriali non può continuare ad essere ignorato e richiede oggi ancora di più, l’impegno di tutti per la creazione di occasioni di crescita e di sviluppo della legalità, soprattutto laddove il disagio del vissuto quotidiano è maggiore”.