Napoli, stamattina l’ultimo saluto all’imprenditrice Emma Naldi

Si sono svolti stamattina nella chiesa del Corpus Christi e Regina del Rosario in via Manzoni i funerali dell’imprenditrice Emma Naldi, proprietaria degli hotel Santa Lucia e Oriente a Napoli e dell’Hilton a Milano. Discendente di una nota famiglia di albergatori, Emma Naldi, primogenita di Nino e Adele Naldi, aveva proseguito le attività di famiglia assieme ai figli Francesca, Adele, Cristoforo e Roberto.

Molto attiva anche nel sociale, l’imprenditrice aveva portato avanti con i fratelli la Fondazione «Don Guanella-Fernandes», che aiuta i ragazzi e le famiglie in difficoltà, e opera all’interno del centro Don Guanella, che fu costruito e donato dal nonno materno Roberto Fernandes, fondatore del gruppo, e da sempre punto di riferimento nel quartiere di Miano.

Appassionata di equitazione come il padre Nino, Emma aveva gareggiato in gioventù in importanti competizioni italiane, così come i fratelli Roberto e Salvatore e la sorella Teresa, tutti noti imprenditori nel mondo alberghiero.

Il fratello Salvatore Naldi (dal 2002 al 2004 presidente del Calcio Napoli), è consigliere di Federalberghi Roma e dal 2009 è presidente di Federalberghi Napoli.