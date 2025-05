Napoli, startup e giornalismo: l’innovazione accelera. Oggi appuntamento nella sede del Sugc

Oggi, mercoledì 30 aprile alle ore 18, Napoli torna a essere protagonista dell’innovazione civica con l’edizione di aprile di NAStartUpLive, l’evento mensile gratuito dedicato alle startup e al talento imprenditoriale, che per l’occasione si svolgerà nel cuore storico della città, tra Spaccanapoli e Piazza del Gesù.

L’appuntamento sarà ospitato presso la sede del Sugc, il Sindacato unitario dei giornalisti della Campania, partner dell’iniziativa, e vedrà l’incontro tra informazione, imprenditoria e nuove tecnologie. Una scelta simbolica ma concreta: Napoli, città laboratorio, non è solo sfondo ma protagonista della trasformazione.

Un asse strategico

Alla base della collaborazione tra NAStartUp e Sugc, c’è una visione condivisa del ruolo dell’informazione nella società della conoscenza. Come spiega Claudio Silvestri, fondatore del Sugc e segretario aggiunto della Fnsi: “Accelerare l’innovazione significa connettere i luoghi e le professioni che hanno costruito — e continuano a costruire — il nostro presente. E in questo percorso, l’informazione è un’infrastruttura essenziale della società della conoscenza”.

Gli fa eco Geppina Landolfo, segretaria del Sugc, che sottolinea come “l’informazione evolve insieme ai media del suo tempo: viviamo in una società fatta di linguaggi e culture che attraversano e trasformano generazioni diverse. L’informazione deve saper stare dentro questo cambiamento per contribuire a formare cittadini consapevoli e a far crescere la società contemporanea e quella futura”. Un concetto condiviso anche da Antonio Prigiobbo, ideatore e direttore di NAStartUp, che da oltre undici anni promuove eventi e progetti con un focus su Napoli e sul Mezzogiorno: “Mettiamo al centro il valore dell’informazione: quel motore che fa funzionare la società, fa circolare nuove opportunità e rende il sapere accessibile a tutti, attraversando le generazioni. Ecco perché il SUGC è la casa dell’Informazione e dell’Innovazione per tutti”.

Progetti ad alto impatto

La serata, moderata da Giancarlo Donadio, sarà l’occasione per presentare alcune esperienze di innovazione che si stanno sviluppando nel territorio:

Quarkpay , ideata da Davide Pagliara , startup per soluzioni digitali nel campo dei pagamenti

, ideata da , startup per soluzioni digitali nel campo dei pagamenti Curiosità Astronomiche , di Antonio Iovinelli e Nicola Vargas , che fonde divulgazione scientifica e linguaggi social

, di e , che fonde divulgazione scientifica e linguaggi social EquyCrowd , presentata da Michele Di Salvo , è la prima piattaforma di equity crowdfunding autorizzata da Consob e Banca d’Italia con sede al Sud, pensata per startup e PMI innovative

, presentata da , è la prima piattaforma di equity crowdfunding autorizzata da Consob e Banca d’Italia con sede al Sud, pensata per startup e PMI innovative DecriptoOrg , testata indipendente fondata da Giorgio Scura , si occupa di blockchain, Web3 e indagini su frodi digitali

, testata indipendente fondata da , si occupa di blockchain, Web3 e indagini su frodi digitali Mondo Media, progetto a cura di Giovanni Luca Lettieri, propone un servizio di Intelligenza Artificiale per supportare l’editoria digitale.

Non mancheranno momenti dedicati alla creatività e al racconto del territorio, come il TEDxAngri, dedicato al tema “Fantopia”, che sarà anticipato da Andrea Borrelli e Angela Barbella, e la presentazione del Royal Photo Contest a cura di Alessandro Manna, iniziativa promossa dal network culturale Siti Reali.

Un’infrastruttura sociale al servizio del territorio

Il format StartUpLab, cuore operativo di NAStartUp, funge da connettore tra startup, investitori e professionisti. Una piattaforma che agisce come infrastruttura sociale per sostenere l’innovazione dal basso, aprendola a soggetti che spesso restano ai margini dei circuiti tradizionali del venture capital.

Come da consuetudine, l’evento sarà gratuito e aperto a tutti, secondo lo spirito inclusivo che caratterizza NAStartUp: un laboratorio in cui si coltivano connessioni reali tra persone, progetti e territori.

Informazioni pratiche