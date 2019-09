Napoli, street art: mappatura dei progetti e accordo con Google

“Sarà avviata una verifica con la Città Metropolitana rispetto a finanziamenti disponibili, continuerà l’interlocuzione con l’Anci per la creazione di una rete nazionale dei Comuni che hanno messo in campo o intendono realizzare progetti di Street Art e si proverà a concludere l’intesa già avviata con Google per la mappatura di tutti i progetti già conclusi a Napoli, da inserire nella piattaforma Google Arts & Culture”. Lo ha annunciato Laura Bismuto nel corso della prima riunione della commissione Giovani del Consiglio comunale che presiede, riunita per la prima volta oggi nel palazzo di via Verdi. All’ordine del giorno i temi della street art, della creativita’ e del decoro urbano. In particolare, in Commissione si e’ fatto il punto sul piano di valorizzazione e promozione della creatività urbana approvato dal Comune nel 2016. Parallelamente al piano, la commissione intende avviare l’iter procedurale che trasformi la delibera di giunta in un “regolamento specifico – ha detto Bismuto – cristallizzando il patrimonio di esperienze e di lavoro prodotto in questi anni. Il piano ha dato il via a un’esperienza che ha portato alla realizzazione, negli anni, di decine di progetti e richiamato l’attenzione anche di altri Comuni italiani, primo fra tutti Milano”.