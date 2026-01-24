Napoli, stretta su locali e spettacoli non in regola: via al piano di controlli del Prefetto

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi alla presenza delle autorità giudiziarie, dei vertici provinciali delle forze dell’ordine, del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, delle associazioni rappresentative dei pubblici esercenti e dei referenti dell’Ispettorato del Lavoro e di tutti gli interlocutori interessati, ha diramato due ulteriori circolari, rispettivamente ai sindaci dell’area metropolitana e alle forze dell’ordine e al comando provinciale dei Vigili del Fuoco, relativi ai controlli di sicurezza da svolgere presso i pubblici esercizi e le attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Le circolari prefettizie, in attuazione di quanto previsto nella direttiva del 19 gennaio scorso del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – che ha evidenziato la necessità di intensificare al massimo, soprattutto in chiave preventiva, i controlli sulle attività di intrattenimento al fine di tutelare la pubblica incolumità sia dei lavoratori che degli avventori – dispongono in primis un’attività di ricognizione e verifica degli esercizi commerciali che, autorizzati a svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, espletano, in assenza dei titoli abilitativi, anche attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Al riguardo, i sindaci, ai fini della ricognizione delle condizioni di agibilità dei locali che insistono sui rispettivi territori, dovranno comunicare l’elenco dei locali pubblici adibiti a pubblico spettacolo ed il permanere delle condizioni di agibilità degli stessi.

Per la massima garanzia delle condizioni di sicurezza, gli stessi amministratori locali dovranno disporre l’effettuazione di specifici sopralluoghi volti ad accertare, in modo puntuale e sistematico, che vengano osservate le norme e le condizioni imposte all’atto del parere di agibilità rilasciato a suo tempo alla struttura e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, comunicando eventuali criticità o situazioni suscettibili di incidere sui livelli di sicurezza, al fine di valutare, congiuntamente con tutti gli organismi incaricati, l’adozione delle più opportune misure preventive, procedendo all’immediata adozione dei provvedimenti di competenza a tutela della pubblica e privata incolumità, in caso di riscontrate difformità.

Per tali controlli – sia amministrativi che tecnici – saranno, altresì, coinvolti gruppi misti di controllo, coordinati dalla Prefettura, costituti da personale delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco, dell’Ispettorato del lavoro, delle ASL e delle polizie locali. Nella circolare inviata dal Prefetto alle Forze dell’ordine ed al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco è stata disposta l’intensificazione dei dispositivi di controllo sui locali di pubblico spettacolo e sui pubblici esercizi, per verificare il pieno rispetto della normativa di settore e contrastare eventuali forme di esercizio abusivo.

In particolare, andrà verificato, previe intese con le Procure della Repubblica territorialmente competenti – così come disposto in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – il possibile svolgimento di attività complementari rispetto ai servizi propri di bar e ristoranti, per appurare se esse assumano carattere prevalente e se si configurino pertanto quali pubblici intrattenimenti e come tali soggetti alle norme di legge più stringenti. Il tutto al fine di promuovere apposite iniziative di competenza, qualora siano individuate eventuali strutture abusive. Permane alta l’attenzione sulla corretta attuazione delle misure previste, al fine di garantire la legalità e la sicurezza e scongiurare qualsivoglia pericolo per avventori e per tutti gli operatori del settore.