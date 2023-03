Napoli sul New York Times. Ma per il pallone: Kvara stella emergente del calcio europeo

Per il New York Times Khvicha Kvaratskhelia è “la stella emergente del calcio europeo”, è il “Kvaradona” o il “Kvaravaggio” di Napoli, uno che ha fatto sì che in Georgia si organizzassero voli charter per assistere alle sue partite, tanto che al “Maradona” c’è sempre una piccola comunità georgiana a impazzire per le sue giocate. Kvara, scrive il NYT, sembra “un poeta torturato d’amore o un appassionato studente di politica” per il suo look. Un calciatore che ha stregato la città e lanciato il Napoli all’inseguimento di un sogno sempre più vicino a diventare realtà. Proprio di sogno parla il numero 77 georgiano: “Da quando sono arrivato, mi è sembrato di esserci dentro. L’inizio è stato così fluido che sembrava un sogno, ma a un certo punto, all’inizio, ho dovuto riprendermi, ricordare a me stesso che non era un sogno, che era la realtà, che dovevo trovare la forza in me stesso per viverlo”, le parole rilasciate al New York Times da Kvaratskhelia, un ragazzo che ha saputo subito caricarsi sulle spalle le responsabilità che gli sono piovute addosso grazie al suo talento.