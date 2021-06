Napoli, superato il limite di PM10: stop alle auto nel weekend

Stop alle auto a Napoli venerdì 25 giugno, dalle ore 11 alle 17, e sabato 26 e domenica 27 giugno dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Il divieto di circolazione riguarda le auto e i veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1, comprese quelle classificate come auto d’epoca o storica, i veicoli commerciali ad alimentazione diesel N1, N2 e N3 di categoria inferiore o uguale a Euro 3, autovetture di categoria inferiore o uguale a Euro 3 e motoveicoli e ciclomotori di categoria inferiore o uguale a Euro 1. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, nella quale si prende atto dell’avvenuto superamento del limite fissato di pm10 in almeno tre centraline nei giorni 21 e 22 giugno e delle previsioni meteo favorevoli all’accumulo delle pm10 per i tre giorni successivi. L’ordinanza prevede anche la deroga alle limitazioni per auto che trasportano diversamente abili, delle forze dell’ordine, i veicoli intestati a enti pubblici o con a bordo un medico in visita domiciliare, i veicoli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva nonché fotografi professionisti e i veicoli intestati a cittadini residenti in regioni diverse dalla Campania con a bordo almeno un cittadino non residente in Campania.