Napoli, svolta sui tributi: con Obiettivo Valore incassati già 35 mln di euro. Al via la campagna di comunicazione

di Giuseppe Delle Cave

A due anni dal Patto per Napoli, il Comune presenta i risultati della stretta su tributi non riscossi ed evasione: 35 milioni di euro recuperati grazie al lavoro degli uffici comunali e della neonata società di scopo “Napoli Obiettivo Valore”, presieduta da Luca Bianchi, che affianca Palazzo San Giacomo nella gestione delle entrate tributarie. Il dato è al 15 marzo e fa riferimento ai primi mesi di attività. A tracciarne un bilancio questa mattina in Sala giunta è stato lo stesso Bianchi insieme al sindaco Gaetano Manfredi, all’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta e alla responsabile Entrate del Comune Paola Sabadin.

Dall’avvio effettivo della campagna di riscossione, avvenuto lo scorso ottobre, la Società ha già inviato 400 mila atti di riscossione ai cittadini inadempienti per un valore totale di 380 milioni di euro. L’incasso complessivo di 34 milioni e 976 mila euro tra già riscosso e rateizzato è composto da tre diverse voci: il recupero della TaRi, per circa 20,5 milioni di euro, quello dell’IMU (oltre 12,7 milioni di euro) e più di 1,7 milioni di euro per violazioni del Codice della strada. Il dato è in linea con le previsioni della Società per i primi mesi di attività; le entrate aumenteranno sensibilmente con l’avvio delle procedure sanzionatorie ai cittadini che continuano ad essere morosi.

Il lavoro di riscossione procede con l’obiettivo di arrivare a 600 mila atti inviati prima del periodo estivo. Dopo un iniziale periodo di avvio delle procedure e consolidamento delle attività, oggi Napoli Obiettivo Valore può vantare una piena operatività, mirata a ottenere un incremento costante delle risorse. A dimostrazione dell’impegno costante della Società nel garantire una gestione finanziaria solida per il benessere futuro della città, inoltre, Napoli Obiettivo Valore ha presentato anche la nuova campagna di comunicazione “Che Valore ha Napoli per te?”, per sensibilizzare i cittadini napoletani sulla necessità di contribuire alle risorse pubbliche. La campagna recentemente avviata in tutta la città di Napoli, con affissioni cartacee e ledwall, ha l’obiettivo di valorizzare i benefici concreti del nuovo metodo di riscossione e di diffondere una maggiore consapevolezza tra i cittadini per il miglioramento della qualità dei progetti pubblici e dei servizi essenziali per la comunità. Ogni cittadino partecipa così attivamente allo sviluppo di una Napoli migliore.

La trasparenza e la vicinanza ai cittadini guidano l’operato della Società, che ha uno sportello già attivo presso la sede della Società di Progetto al Centro direzionale cui si aggiungeranno 10 Uffici locali presso ognuna delle 10 Municipalità della città. Con un’ampia disponibilità di orari per appuntamenti prenotabili direttamente on line mediante il sito www.napoliobiettivovalore.it, i cittadini potranno raccogliere informazioni e ricevere il supporto richiesto per affrontare situazioni specifiche o risolvere eventuali problematiche. La presenza di sportelli sul territorio si affianca a tutti i canali di contatto già avviati da Napoli Obiettivo Valore sin dall’inizio del progetto, come un call center disponibile al numero 081/19758372, un sito internet per la modulistica necessaria per le richieste in autotutela, di rateizzazione e di accesso agli atti, e la possibilità di gestire atti coattivi e le relative richieste di informazione per email o tramite PEC all’indirizzo riscossionecoattiva-napoliov@legalmail.it nonché gli atti di accertamento tramite PEC all’indirizzo accertamenti-napoliov@legalmail.it.

“L’Amministrazione – ha sottolineato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi – sta procedendo nella direzione del recupero delle risorse per il miglioramento dei servizi pubblici e il benessere della comunità. In linea con gli obiettivi del Patto per Napoli, l’impegno per una gestione più solida delle finanze pubbliche e per il miglioramento della riscossione sta dando i primi buoni risultati. L’attività di Napoli Obiettivo Valore, società di progetto che affianca il Comune in questa operazione, dimostra che la collaborazione di tutti i cittadini è fondamentale: soltanto l’equità sociale può garantire lo sviluppo dell’intera città al fine di migliorare sempre più i servizi ai cittadini”.

“Dopo l’approvazione nelle scorse settimane dello schema di bilancio, i dati sul primo anno di attività di Napoli Obiettivo Valore confermano che siamo sul percorso giusto e in linea con gli obiettivi del Patto per Napoli, siglato due anni fa con il Governo Draghi. Stiamo colmando il deficit strutturale nella riscossione dei tributi, attraverso un sistema più efficiente ed efficace, basato sul senso di responsabilità dei cittadini, che ci permetterà di abbattere il debito, di avere maggiori risorse per la gestione quotidiana della città e, nel lungo periodo, di tagliare le tasse”, ha dichiarato Pier Paolo Baretta, Assessore al Bilancio del Comune di Napoli.

“Siamo molto soddisfatti per i primi risultati che stiamo ottenendo, in linea con gli impegni presi. Stiamo lavorando per costruire un nuovo rapporto con i cittadini basato su efficienza e trasparenza, portando benefici all’amministrazione e al territorio. Il claim della campagna, “che valore ha Napoli per te” riassume il messaggio di un lavoro che ha bisogno della collaborazione dei cittadini per contribuire al miglioramento della Città. I primi risultati ci dimostrano che stiamo procedendo nella direzione giusta, grazie all’impegno di tutti gli attori coinvolti”, ha commentato Luca Bianchi, presidente di Napoli Obiettivo Valore.