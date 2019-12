Napoli, tasse evase per 1,4 mln da usurai e truffatori: 700 mila euro da un’anziana grazie a false promesse

Una indagine della procura di Torre Annunziata, nel Napoletano, affidata alla Guardia di Finanza ha portato a un sequestro beni nei confronti di 14 persone residenti nella zona oplontina, vesuviana, stabiese e sorrentina che avevano accumulato complessivamente 1,4 milioni di euro da attività illegali, sottraendo il guadagno al fisco. I finanzieri, su indicazioni del procuratore Pierpaolo Filippelli, hanno accertato la matrice illecita di oltre 200 mila euro di interessi usurari percepiti anche da personaggi contigui ad ambienti della criminalità organizzata; di oltre 50 mila euro di contributi comunitari e regionali destinati a incentivare a livello locale gli investimenti nel settore della pesca e dell’agricoltura, in realtà utilizzati per fini privati; di quasi 450 mila euro costituenti il profitto o il prezzo di reati contro la pubblica amministrazione (peculato e concussione); di oltre 700 mila euro frutto di circonvenzione di incapace nei confronti di un’anziana signora, investiti in strumenti finanziari. L’imposta evasa complessivamente recuperata a tassazione ammonta a quasi 500 mila euro, che ora dovranno essere versati all’Erario.