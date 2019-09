Napoli, il tasso di inciviltà è altissimo: lo sfogo di due presidenti di Municipalità

In diretta su Radio CRC, è intervenuto Francesco Chirico, presidente II Municipalità di NAPOLI, sulla nuova energenza rifiuti: “Stiamo vivendo un momento di grande difficoltà. Se crolla la parte turistica della città, crolla tutta Napoli. Non m stancherò mai di fare un appello ai nostri cittadini: serve il vostro contributo. Chi va a sversare in maniera errata è il genitore che accompagna il figlio a scuola, quindi non è solo colpa delle istituzioni”. Ed Ivo Poggiani, presidente III Municipalità, aggiunge: “La città è sporca dalla prima alla decima municipalità. La situazione non è affatto rosa e fiori, in più la questione dei giardini rende tutto ancora più critica. A Napoli ci sarebbe bisogno di un vigile urbano ogni 50 metri, una telecamera ogni 25 ed un poliziotto ogni 10: abbiamo un tasso di inciviltà altissimo. Tutte quelle che sono le criticità della città, in una situazione di sofferenza come questa, si accentuano. Non è possibile chiudere un termovalorizzatore senza una risoluzione alternativa. Senza l’inceneritore di Acerra bisogna trovare una soluzione più adeguata per l’ambiente”