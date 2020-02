Napoli, tavolo in Prefettura: entro aprile 100 agenti e 190 carabinieri in più

“Da qui ad aprile arriveranno un centinaio di agenti di polizia e 190 carabinieri. Sono appena arrivati 140 carabinieri e poi, a regime, la polizia potrà contare su altri 300 agenti in più”. Lo ha annunciato il viceministro dell’Interno Matteo Mauri al termine di un vertice nel palazzo di governo con il prefetto di Napoli Marco Valentini, il vicesindaco di Napoli Enrico Panini, il questore Alessandro Giuliano e i comandanti provinciali di carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco. “Ci sono una decina di migliaia di agenti che presidiano il territorio – ha ricordato Mauri – e lo fanno molto bene, con risultati straordinari nonostante le difficoltà oggettive che ci sono”. Per Mauri il tema della sicurezza va affrontato “con la repressione” ma anche attraverso “il recupero della città, della socialità, della comunità e, quindi, della riqualificazione urbanistica, sociale. Significa togliere l’acqua dove nuota la criminalità e, soprattutto, dove nuotano tanti giovani”. Il viceministro ha fatto presente che i reati nella metropolitana sono “in diminuzione, come i furti e le rapine. C’è una grande distanza tra la sicurezza reale e quella percepita e su questo bisogna intervenire con una riconquista della città”.