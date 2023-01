Napoli, tavolo sul verde urbano: i pini domestici di Posillipo non saranno reimpiantati

Si è riunito oggi il tavolo tecnico per la riqualificazione del verde urbano sul territorio del Comune di Napoli. Il tavolo, si legge in una nota del Comune, “nasce dalla forte convinzione dell’Amministrazione che nello sviluppo dei programmi inerenti il verde urbano, sia necessario e fruttuoso coinvolgere tutti i soggetti istituzionali, professionali ed accademici interessati alle tematiche inerenti la materia”. Oggi si è discusso della riqualificazione degli assi stradali della collina di Posillipo, interessati negli ultimi anni dal crollo e dall’abbattimento di numerosi esemplari di pino, con un focus botanico, agronomico, entomologico e paesaggistico incentrato sullo stato attuale dei pini presenti e sugli attacchi parassitari cui gli stessi sono soggetti. “Dal focus è emersa la raccomandazione, su base scientifica, di non reimpiantare pini domestici nel sito del progetto; pertanto, le informazioni raccolte saranno essenziali per la prosecuzione delle attività di progetto”, conclude la nota.