Napoli, taxi abusivi e senza assicurazione. E un autista aveva la patente revocata

La Guardia di Finanza di Napoli ha individuato, nei pressi della stazione e del centro storico, 4 tassisti che esercitavano l’attività abusivamente e con autovetture in pessime condizioni. In particolare i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego hanno riscontrato che gli stessi si servivano di vecchie e malfunzionanti Fiat Multipla prive di copertura assicurativa e con revisioni scadute da anni. In un caso il conducente aveva persino la patente revocata dal 2010 perché sottoposto ad una misura di prevenzione amministrativa emessa dal Questore. I 4, risultati completamente sconosciuti al Fisco, sono stati segnalati all’Inps. poiché facenti parte di nuclei familiari percettori del “reddito di cittadinanza”. Le auto sono state sequestrate per la successiva confisca.