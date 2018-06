“La Regione investirà 4 milioni di euro per il Napoli Teatro Festival, per mettere in piedi spettacoli di grandissima qualità che si terranno in gran parte a Napoli ma anche in tutta la Campania. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto a LiraTv. “Siamo in prima linea nei finanziamenti alla cultura – conclude il governatore – L’anno scorso la Regione ha contribuito con 12 milioni al Teatro San Carlo, dal Comune di Napoli non è arrivato neanche un euro”.