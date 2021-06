Napoli Teatro Festival, il 1 luglio a Capodimonte Iaia Forte legge “Mia nonna e i Borboni” di Trevi

Andrà in scena il primo luglio, nei giardini del Parco di Capodimonte, per il progetto del ‘Napoli Teatro Festival dal titolo ‘Il sogno reale’ sui Borboni a Napoli, la lettura da parte dell’attrice Iaia Forte del testo ‘Mia nonna e i Borboni’ dello scrittore Emanuele Trevi, finalista al Premio Strega 2021. “Il racconto prende spunto da un episodio realmente accaduto a Trevi: l’innamoramento di sua nonna, all’età di 85 anni, per un duca appassionato dei Borboni. Ambientato in un paese del Sud, il racconto attraverso le due figure principali, disegna un mondo meridionale vivace e favolistico”, si legge nelle note di regia.