Napoli Teatro Festival, stasera in scena la poesia. Gastronautica: ospite l’azienda agricola Magnoni

Al Napoli Teatro Festival stasera va in scena la poesia. Alle 19 nella sede di Made in Cloister, il chiostro della Chiesa di Santa Caterina a Formiello trasformato in spazio espositivo, riprendono gli appuntamenti della sezione Letteratura, curata da Sivio Perrella e organizzata da Vesuvioteatro. Si parte con Ouverture – Generazioni: due giovani, Emanuele Cerullo e Achille Pignatelli, intrecciano le loro voci, mettendo in comune esperienze diverse. Esperienze che danno nuovi nomi a luoghi della città come ad esempio Scampia. Fanno da contrappunto altri due poeti, Francesco Iannone e Antonio Trucillo, appartenenti a generazioni diverse, che sanno rispecchiarsi l’uno nell’altro. A seguire Tiziano Scarpa con Senti, ti dico una cosa che preferirei non dire. Le poesie dello scrittore hanno suscitato forti discussioni in rete, sono rimbalzate sui social toccando l’animo dei lettori, al di là della cerchia di appassionati di poesia. Con il suo slancio espressivo e la sua grande esperienza di lettore scenico, l’autore le recita e commenta alternandole alle storie in rima del suo ultimo libro, Una libellula di città. Ne viene fuori un recital vivace, spassoso, a tratti commovente, popolato di personaggi, fra cui l’autore stesso: uomini, donne, animali e alberi che cercano l’amore e la verità, e trovano quello che si meritano.

Per la sezione Progetti Speciali del Festival, ore 21 al Teatro Trianon-Viviani va in scena in prima assoluta L’arsenale delle apparizioni/Il teatrino dei fantocci, secondo movimento di Via Santa Maria della Speranza, una trilogia ispirata a I giganti della montagna di Luigi Pirandello a cura di Maria Angela Robustelli, che firma progetto, drammaturgia e regia. A dar vita, in scena, all’allestimento, presentato da La giostra Teatro in collaborazione con Inclusione Alternativa, saranno, insieme alla Robustelli, Lena Lessing, Davide Dolores, Flavia D’Aiello, Inyang Nyong.

All’ombra Dei Giganti/Primo Studio, il primo movimento di Via Santa Maria della Speranza (antico nome di Via Speranzella dove sorge il teatro in cui il progetto ha preso vita), e andato in scena per il NTFI 2017 nell’ambito di Quartieri di vita, poneva al centro della drammaturgia l’incontro tra due mondi, apparentemente diversi: un gruppo di attori, che occupano un teatro per impedirne la demolizione, e quello degli Scalognati, giovani africani richiedenti asilo, che entrano per la prima volta in contatto con il Teatro. Ora, nel secondo movimento, siamo all’interno dello stesso teatro occupato dalla Compagnia di attori, che vive da anni l’attesa di un pubblico e il ritorno dei migranti, con i quali avrebbero dovuto, finalmente, mettere in scena la favola del poeta Inyang Nyong.

Improvvisamente, il teatro, sgomberato dalla Polizia Municipale, dovrà trasformarsi in un Centro di Prima Accoglienza, e, quando finalmente dalla nave Sea Dream, da giorni ormeggiata in mare, sembra siano tutti pronti a procedere allo sbarco, accade qualcosa di molto strano: i migranti che erano a bordo, non ci sono più, sono spariti. Ciò che resta di loro è un arsenale di abiti dismessi e ancora bagnati, oggetti di scena dimenticati e alcuni pupazzi fatati, che racconteranno la loro storia.

“Sarà compito degli attori in scena, – rileva la regista – guidati da una Cotrone donna, custode ed anima stessa di questo luogo buio che è il teatro e sostenuta da un gruppo di tecnici, figure invisibili ma capaci di magie, dare voce a questa assenza, attraverso il ricordo dei loro volti, dei loro nomi e la rievocazione dell’anima del poeta che ne ha scritto, restituendo ad essa corpo e verità”.

La storia vera di Yergalum, favola nuova di un’Ethiopian Cinderella, personaggio emblematico protagonista di un esodo tragico, svelerà i bisogni, i desideri e le vocazioni assopite degli attori, che si fondono a quelli dei personaggi di Ilse e del Conte, seguendo i passi dei protagonisti della favola.

Si esplora, così, una nuova possibilità di rappresentazione, con un ritmo teatrale fatto di visioni, musica e gioco di pupazzi/fantocci, che prendono spunto e si confondono alla loro verità e a quella degli attori. Replica lunedì 24 giugno.

Alle 22.30 nel Giardino Romantico di Palazzo Reale è prevista la rassegna Drammaturgia per il cinema, curata da Roberto D’Avascio per Arci Movie, con la proiezione del film diretto di Mel Brooks, Frankenstein Junior. Nell’ambito del Dopofestival, il servizio catering Pinzimonio realizza un nuovo appuntamento con Gastronautica, format che unisce presentazioni e degustazioni chiamando a raccolta le aziende d’eccellenza del territorio campano. Per la serata del 23 giugno sarà ospite l’Azienda agricola Salvatore Magnoni, produttrice del vino Primalaterra, rosso appartenente alla denominazione Cilento Dop, in una serata all’insegna di Jazz, Funck e Aglianico.

