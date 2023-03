Napoli, tifosi Eintracht incendiano auto e cassonetti in centro

Da ciò che si apprende da LaPresse i tifosi dell’Eintracht a Napoli per la gara di Champions League di stasera degli azzurri contro il Francoforte, a cui non potranno assistere per motivi di ordine pubblico, avrebbero incendiato cassonetti ed auto nel centro della città. Sul posto vi sono le forze dell’ordine in tenuta antisommossa. Secondo l’Ansa, Via Calata Trinità Maggiore, nel cuore della città, è stata teatro del lancio di oggetti con bidoni della spazzatura rovesciati. È lì che è stata incendiata l’auto della Polizia. Terrore tra i passanti e i commercianti della strada.