Napoli, tirocinante alla guida del bus. L’Anm avvia un’indagine interna

Anm (Azienda napoletana mobilità) ha avviato questa mattina un’indagine interna in merito alle immagini diffuse sui social network e riprese da organi di stampa che ritraggono un bus in difficoltà sabato sera nella svolta alla rotonda di via Caravaggio a Napoli. L’azienda, si legge in una nota, “si riserva, alla luce di quanto emergerà da queste verifiche, di emettere tutti i consequenziali provvedimenti disciplinari qualora dovessero ravvisarsi comportamenti non corretti da parte dei propri dipendenti. Come già riferito nella nota di stamattina, l’azienda intende comunque tranquillizzare i cittadini napoletani che in nessun momento un minorenne è stato alla guida di un suo autobus e che le attività di tirocinio alla guida avvengono secondo procedure rigorose”.

L’indagine ha subito appurato che al volante non c’era un minorenne, ma una signora di 44 anni che sta svolgendo attività formativa per essere assunta come autista somministrato a tempo determinato nell’ambito del programma che Anm sta portando avanti da ormai un anno per garantire il numero di autisti necessario a svolgere al meglio il servizio. A seguito dei primi fatti emersi, Anm ha avviato la sospensione cautelativa dell’autista che era sul bus insieme alla tirocinante e farà partire una indagine interna in quanto la sessione di formazione, diversamente da quanto avviene sempre, non risulta essere stata preventivamente autorizzata.