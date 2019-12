Napoli, Tirrenia: sospesa la partenza della nave per Palermo

Collegamenti marittimi Moby tra la Sardegna e la Corsica sospesi per tutto il giorno e le navi Tirrenia sulla tratta Genova-Porto Torres «dirottate» sul lato di levate, a est delle Bocche di Bonifacio, a causa del forte vento di maestrale. Anche la Nuraghes, partita ieri da Genova si è diretta nel porto della Gallura per evitare il mare grosso. Solo qualche ritardo, invece, per gli altri traghetti sulle tratte verso tra la Sardegna e la Penisola. Infine è slittata di un giorno, da ieri a oggi, la partenza della nave Tirrenia Napoli-Palermo.