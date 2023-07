Napoli, torna la balneabilità in via Partenope. L’assessore: Test positivi. Lido Mappatella, acqua eccellente

Si va verso il ritorno alla balneabilità per il tratto di mare di via Partenope, sul lungomare di Napoli, per il quale le analisi dell’Arpac della settimana scorsa avevano rilevato valori oltre i limiti. Lo fa sapere l’assessore alle Infrastrutture, mobilità e protezione civile del Comune di Napoli Edoardo Cosenza. I test ripetuti domenica su via Partenope e Marechiaro, spiega Cosenza, “mi risulta che abbiano avuto esito positivo per la balneazione. Siamo in attesa della comunicazione ufficiale e revocheremo la non balneabilità su via Partenope e lo sconsiglio, perché lì non c’era un divieto, a Marechiaro”. Cosenza ha sottolineato che si era trattato “di controlli saltuari andati male su zone dove non ci sono spiagge, come il tratto di via Partenope dove ci sono gli scogli. Per il mare a ridosso delle spiagge molto frequentate, come nel caso del cosiddetto lido ‘Mappatella’ alla Rotonda Diaz, non c’è stato alcun problema. Arpac ha giudicato il mare di qualità eccellente o in qualche piccolo tratto buono. Non ci sono stati problemi gravi se non due test la scorsa settimana, uno in via Partenope e uno a Marechiaro, che hanno dato esito sfavorevole alla balneazione e, secondo le procedure previste, si sono prese le conseguenze del caso. Ma mi risulta che i test ripetuti domenica abbiano dato esito positivo, quindi revocheremo la non balneabilità”.