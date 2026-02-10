Napoli, tornano all’Alberghiero Ferraioli gli esperti del controllo antifrode

Tornano all’Istituto alberghiero di Napoli “A. Esposito Ferraioli” i protagonisti del sistema di controllo e tutela della filiera alimentare. Secondo appuntamento, dunque, per gli studenti delle classi quinte del progetto “Medeaterranea – Sicurezza alimentare”, dedicato ai temi della legalità, della prevenzione e del contrasto alle frodi nel settore agroalimentare.

L’iniziativa, si è svolta presso la sede succursale dell’istituto di via Gorizia, coinvolgendo gli studenti dei percorsi di enogastronomia in un confronto diretto con le istituzioni preposte ai controlli. A dialogare con i ragazzi Massimiliano Quintiliani, presidente del Centro di Alta Formazione “Medeaterranea”, il Tenente Colonnello Alessandro Cisternino, comandante del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) dei Carabinieri di Napoli, Massimiliano Augliese, maresciallo maggiore del NAS di Napoli, e Michele Casale, dirigente del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’azienda sanitaria napoletana Napoli 1 Centro.

Un momento di formazione concreta e partecipata, che ha messo al centro il ruolo della legalità come elemento strutturale della professione enogastronomica, dalla produzione alla somministrazione, fino alla tutela della salute pubblica.

“Portare in aula chi ogni giorno combatte le frodi alimentari significa rendere la legalità comprensibile e credibile – ha dichiarato la dirigente scolastica Rita Pagano – perché i nostri studenti non imparano solo un mestiere, ma il valore delle scelte che faranno domani”.

“L’incontro – aggiunge Massimiliano Quintiliani – si inserisce in una logica formativa che rafforza il dialogo tra scuola, istituzioni e territorio, offrendo agli studenti strumenti di consapevolezza fondamentali per il loro futuro professionale oltre che di cittadini”.