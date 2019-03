Napoli, tornano le “stese”: raid notturno nel cuore della città

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte nel centro antico di Napoli. Si è trattato probabilmente di una “stesa”, azione armata con colpi esplosi in aria per ribadire il predominio di un gruppo criminale sul territorio. I Carabinieri sono stati allertati da una chiamata al 112 che indicava l’esplosione dei colpi nella strada dell’Anticaglia, uno dei tre decumani del centro storico di Napoli. Sul posto i militari hanno individuato il luogo dove sono stati esplosi i colpi nel Largo Proprio d’Avellino, dove sono stati trovati sul selciato tre bossoli calibro 9. Non ci sono feriti né sono stati registrati danni ad auto in sosta, muri, portoni o finestre. Indagano i Carabinieri.