Napoli-Trapani, nuova rotta aerea bisettimanale con il turboelica della maltese Hellofly

Verrà inaugurata venerdì mattina all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi una nuova rotta con Napoli Capodichino. Ogni lunedì e venerdì volerà il turboelica della maltese Hellofly che opera in collaborazione con il vettore estone Nyxair. Da ottobre si volerà il giovedì e il lunedì, scrive il Giornale di Sicilia. Non ci sarà più il prolungamento per la capitale dell’Albania, Tirana, così come preannunciato lo scorso mese di agosto, ma da Airgest, la società che gestisce l’aeroporto trapanese, fanno sapere che stiamo lavorando anche su questa tratta.