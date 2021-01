Napoli travolgente con la Fiorentina

di Diego Pantani

II Napoli, dopo due vittorie sofferte con Udinese al 90′ ed Empoli in

Coppa Italia, sfodera una prestazione super contro la Fiorentina con

un roboante 6-0 al ‘Maradona’. II Napoli visto in campo ieri è

spietato e passa subito in vantaggio, al 5’pt Lozano spinge sulla

destra, Petagna arpiona il pallone e lo passa ad Insigne che, con

diagonale chirurgico, fa la rete dell’1-0. I viola tentano l’immediato

pareggio e lo sfiorano al 23’pt quando, su un cross di Biraghi,

svirgola Demme col tacco, il pallone si dirige verso l’incrocio ma

Koulibaly riesce a salvare mandando il pallone sulla traversa. Al

27’pt Ospina compie l’unica parata ma fondamentale della sua partita

su un tiro pericoloso di Ribery, ma di tuffo in slancio riesce a

sventare la minaccia. II Napoli, scampato il pericolo, si riporta in

avanti al 36’pt con Zielinski, che serve sulla sinistra per Petagna,

che sforna il secondo assist di giornata, questa volta per Demme, che

in scivolata fa il 2-0. Al 38’pt ”Lorenzinho” sale in cattedra

facendo fuori quattro difensori viola e servendo poi il pallone per lo

scatto di Lozano che di prima trasforma nel gol del 3-0. II Napoli

conclude una roborante prima frazione di gioco con un’altra rete,

questa volta di Zielinski, schierato da trequartista, che con un tiro

da fuori area sorprende nuovamente Drawgoski per il 4-0. Nella ripresa

Gattuso effettua il primo cambio al 61’st, Politano per Lozano,

facendo riposare il messicano in vista della Supercoppa Italiana di

mercoledì prossimo contro la Juventus. II Napoli continua ad attaccare

ed al 70’st si guadagna un calcio di rigore per un fallo in area su

Bakayoko. Dal dischetto trasforma Insigne che realizza così una

doppietta. Al 73’st esce Petagna, infortunatosi al polpaccio destro,

che probabilmente salterà la gara con la Juve. Al suo posto entra

Mertens, al rientro dopo i problemi alla caviglia che ancora lo

perseguitano, mentre dall’altra parte esce un’impalpabile Callejon,

per la prima volta da ex a Napoli, per lasciar spazio a Pulgar. Al

78’st fa il suo esordio nel Napoli anche il giovane Cioffi per il

capitano Insigne ed all’89’st gli azzurri arrivano al definitivo 6-0

con Politano che, entrato dalla panchina, come spesso gli succede, va

in gol superando due difensori viola con un tiro preciso da fuori

area. Sconfitta molto pesante per la Fiorentina, che non si aspettava

un Napoli così arrembante.