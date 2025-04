Napoli, truffa sui crediti d’imposta. Sequestro preventivo di 347 mln

NAPOLI (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Napoli Nord ha eseguito un sequestro preventivo per un ammontare complessivo di 347 milioni di euro nei confronti di 39 società con sedi principalmente tra le province di Napoli e Caserta, ma anche con interessi economici a Roma e Milano. L’indagine riguarda condotte finanziarie illecite di aziende, le quali, avvalendosi anche di società “veicolo”, avrebbe trasmesso numerose dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate, comunicando la disponibilità di ulteriori crediti derivanti dalla trasformazione di presunte attività inesistenti. Le ricostruzioni hanno individuato 39 società coinvolte per un ammontare complessivo pari a 328,5 milioni di euro e crediti per 18,5 milioni di euro derivanti da presunti investimenti nel mezzogiorno di fatto mai eseguiti.

La ricostruzione dei flussi creditizi illeciti, infatti, ha consentito di individuare anche due società “veicolo”, una di capitali e un fondo comune di investimento lussemburghese, con sede secondaria in Italia, che hanno ricevuto 129 milioni di euro di crediti da parte di alcune società coinvolte nella frode, negoziando parte delle risorse con ulteriori soggetti, pur traendone profitto.(ITALPRESS).

Foto: Guardia di Finanza Napoli