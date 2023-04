Napoli, tutto esaurito fino a giugno. Il sindaco: Bene per la città ma per il Comune più spese e zero ricadute

Il weekend di Pasqua “è stato un grande successo, una presenza che è andata al di là anche delle nostre previsioni. Noi abbiamo il tutto esaurito fino a giugno, quindi oramai è un percorso tracciato. Da ora in poi lavoreremo ancora di più sull’organizzazione dei flussi, abbiamo avuto dei segnali positivi sia sulla gestione dei rifiuti sia sui trasporti, chiaramente c’è ancora da migliorare perché la pressione è molto alta. Poi abbiamo tutto il tema di una regolamentazione delle case vacanze, bed and breakfast, flussi nelle strade, dobbiamo abituarci a un turismo molto alto e anche continuo nel tempo e quindi è necessario un piano di gestione che progressivamente metteremo in campo per migliorare l’accoglienza in città”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine delle celebrazioni a piazza Fuga per il centenario della nascita di Aldo Masullo.

“Questo grande flusso turistico – ha aggiunto – porta tante risorse nell’economia della città e questa è una cosa che ci fa piacere perché crea lavoro, crea opportunità per tanti, però poi ricadute sulle casse del Comune non ci sono perché noi non è che abbiamo, ad eccezione sulla tassa del turismo, altro che ricade mentre i costi dei servizi crescono. Perciò è anche questo un tema che dobbiamo progressivamente affrontare per fare in modo che ci siano le risorse per affrontare tutto questo incremento di servizi che sono indispensabili”. Da qui l’aumento di 50 centesimi della tassa di soggiorno “che è – ha evidenziato Manfredi – un piccolo incremento, la portiamo a quello che è il livello delle altre grandi città italiane. C’è un incremento del costo dei rifiuti, c’è bisogno di più straordinari per i vigili urbani: è un’organizzazione completamente diversa rispetto a quella a cui era abituata la città in passato e quindi dobbiamo ripensare – ha concluso – un po’ a tutto il modello di gestione. E i temi della sicurezza non possono essere gestiti solo dal Comune, è un tema che va condiviso con la prefettura e con il Viminale, e questo lo faremo nei prossimi giorni”.