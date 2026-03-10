Napoli, tutto pronto per la Bmt 2026: focus su Mezzogiorno, lusso e turismo innovativo

Tutto pronto alla Mostra d’Oltremare di Napoli per l’inaugurazione della ventinovesima edizione della Bmt, Borsa Mediterranea del Turismo, in programma giovedì 12 marzo alle ore 11,30 alla presenza del ministro del Turismo Daniela Santanchè. Alla cerimonia inaugurale della principale borsa turistica del Sud Italia, organizzata dalla Progecta di Angioletto de Negri, saranno presenti il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, il consigliere del ministro del Turismo per i rapporti istituzionali Gianluca Caramanna, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessore al Turismo della Regione Campania Enzo Maraio, l’asessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato e il presidente di Enit, Alessandra Priante. Dal 12 al 14 marzo la Bmt metterà in vetrina tutta l’Italia con un focus particolare sulle regioni del Mezzogiorno e nello stesso tempo, come da tradizione, accenderà le luci sull’offerta turistica destinata agli italiani che viaggiano grazie alla presenza dei principali tour operator, compagnie crocieristiche, catene alberghiere e poi compagnie aeree, di navigazione, ferroviarie e del vasto universo di attività economiche ed imprenditoriali collegate al turismo.

Confermata la formula della Borsa Mediterranea del Turismo con i quattro workshop di prodotto dedicati all’Incoming, Terme & Benessere e Vacanza Attiva, Incentive & Congressi e al Turismo Sociale che apriranno le porte dell’offerta italiana ai numerosi buyers stranieri in arrivo da tutto il mondo. L’alta richiesta di partecipazione ai workshop conferma il trend positivo di interesse per l’Italia.Il rinnovato interesse dei principali brand dell’ospitalità turistica di alta fascia ha convinto Progecta a riproporre in Bmt l’area ‘Napoli & Campania Luxury Destination’ dedicata all’offerta dell’ospitalità di lusso in Campania. Uno spazio dove l’offerta già presente sul territorio e quella che da qui a breve ne aumenterà la capacità ricettiva, potranno incontrare i buyers esteri e stringere gli accordi che consentiranno i nuovi arrivi di turisti alto spendenti nei prossimi anni già a partire dai prossimi mesi, in occasione dell’America’s Cup.Dopo l’esperienza olimpica di Milano-Cortina 2026, l’Italia si appresta infatti a vivere un’altra grande avventura sportiva di interesse mondiale e proprio da Bmt 2026 inizierà il conto alla rovescia verso l’America’s Cup 2027 che vedrà le prime regate preliminari svolgersi in Sardegna a partire dalle prossime settimane prima del Grande Evento conclusivo in programma nelle acque del Golfo di Napoli nell’estate del 2027.La borsa partenopea aprirà le porte agli operatori che lavoreranno nei mesi successivi per accogliere il flusso di turisti in arrivo a Napoli e nel sud Italia per seguire la più importante e storica regata nel panorama velistico mondiale.

Nel corso della Bmt verranno esplorate le principali tendenze di viaggio che oggi lasciano spazio ad un turismo emergente e una domanda diversa orientata a nuove forme di viaggio legate al turismo sportivo piuttosto che al cineturismo, al turismo rigenerativo, esperienziale o delle radici e anche all’open air e al glamping. In ogni caso si tratta di un turismo sostenibile, dove ogni scelta di viaggio diventa consapevole e rispettosa dei luoghi. Grande attenzione sarà dedicata anche al turismo accessibile per la regione Campania con la partecipazione di Cosy For You che presenterà gli itinerari del progetto ‘Mare e Monti’.Significativa anche la presenza in fiera di Enti e Uffici Internazionali del Turismo con conferme e grandi ritorni a Napoli di destinazioni sempre più richieste dal mercato italiano. Fra le conferme, la Bmt vedrà fra gli stand la presenza di Malta e della Tunisia, il ritorno della Grecia e di Antigua & Barbuda e poi ancora Visit Usa, la Thailandia, il Brasile, Cuba, dell’Isola di Barbados, della Colombia e ancora di destinazioni particolarmente amate dagli italiani come la Slovenia e la Croazia e poi l’Oman, il Qatar e la novità della Cina con un grande stand e numerosi tour operator tra cui la compagnia di bandiera Air China.

Fra le novità più importanti del 2026, la creazione di un’arena che ospiterà il format Bmt Innovation, uno spazio per raccontare la rivoluzione digitale in atto anche nel turismo. Il focus di Bmt 2026 sarà dedicato all’applicazione dei nuovi sistemi generati dall’intelligenza artificiale nella creazione del prodotto turistico e nella sia commercializzazione.Infine i corsi di formazione animeranno la Bmt Innovation Arena e saranno affidati a due delle principali aziende specializzate in servizi digitali: Zucchetti, che si dedicherà alle imprese del settore ricettivo e Accenture che invece “formerà” aziende ed operatori del travel con corsi gratuiti in entrambi i casi.