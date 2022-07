Napoli, ufficializzato Kim. Ora il sogno si chiama CR7

Tra presente e sogni di mercato si muove il calciomercato del Napoli. La società partenopea ha ufficializzato l’arrivo del difensore sudcoreano Kim Min-Jae, chiamato al compito di non far rimpiangere Kalidou Koulibaly, passato al Chelsea. Dalla Spagna intanto non hanno dubbi: Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United (che ha ufficializzato Lisandro Martinez) e su di lui c’è anche Napoli. Il presidente De Laurentiis ha un ottimo rapporto con il procuratore Jorge Mendes e sarebbe pronto a fare di CR7 la nuova icona del club dopo Maradona. Per il portoghese sembra sfumata la pista Atletico Madrid: “È impossibile che Cristiano Ronaldo venga all’Atletico, non so chi possa avere inventato questa storia”, ha detto il presidente dei colchoneros, Enrique Cerezo. In corsa, oltre al Napoli, ci sarebbe anche il Chelsea, mentre sono sfumate le piste legate ad un futuro in Arabia Saudita. Lascia l’Italia invece Gianluca Scamacca che ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo calciatore del West Ham dopo la firma sul quinquennale.