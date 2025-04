Napoli, un milione di turisti tra Pasqua e Primo Maggio

Oltre 11 milioni di italiani hanno preferito esperienze autentiche nei territori meno affollati, all’insegna del relax, della scoperta enogastronomica e del benessere. Per questo, la scelta e’ stata fortemente orientata verso strutture che offrono servizi di benessere. La richiesta dei viaggiatori, infatti, ha spaziato dalle località balneari della Puglia e della Sicilia, alla montagna, ma si è rivolta anche alle destinazioni termali. In particolare Roma, risulta la prima scelta per i viaggiatori francesi, spagnoli e statunitensi e la seconda più richiesta per i tedeschi e britannici che puntano su Milano e i laghi come prima opzione. Napoli, con un milione di turisti in arrivo dalla settimana di Pasqua al primo maggio, risulta tra le città più ambite dai viaggiatori domestici e internazionali in particolare tedeschi e britannici. A Venezia, con un occupabilitaà delle strutture al momento superiore al 70 per cento, non mancheranno tedeschi, austriaci e francesi.