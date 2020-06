Napoli, un solo biglietto per visitare il tesoro di San Gennaro e il Museo Filangieri

Un weekend 2×1: un solo biglietto per poter visitare il Museo del tesoro di San Gennaro e il Museo Filangieri. È l’iniziativa promossa dai due siti culturali, entrambi diretti da Paolo Jorio, rivolta a chiunque nei giorni 27, 28 e 29 giugno sia arrivato in città da Roma. Una iniziativa pensata per favorire e per incentivare nuovamente il turismo a Napoli e per dare un segnale di ritorno alla normalità, nel distretto museale di cui fanno parte i due Musei Via Duomo, la strada dei Musei. Così la prima promozione dei due musei dopo il lockdown è dedicata alla città di Roma con l’offerta di 2 biglietti al costo di 1 per tutti coloro che mostreranno un titolo di viaggio valido, effettuato tra il 26 e il 29 giugno da Roma a Napoli per il weekend romano in occasione della ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.Per usufruire della offerta 2 x 1, basterà effettuare la prenotazione on line e/o telefonica e mostrare alla biglietteria dei due Musei i titoli di viaggio validi sia ferroviari sia di autobus di linea, sia le ricevute del casello autostradale Roma – Napoli per il percorso effettuato o, ancora, dimostrare il soggiorno, in questi giorni, in uno degli alberghi partenopei e o campani. Due visitatori pagheranno quindi un solo ticket e avranno anche la tecnologia per conoscere e per ammirare il patrimonio unico al mondo esposto nel Museo del Tesoro di san Gennaro in modo autonomo e personalizzato. Sarà possibile scaricare gratuitamente sul proprio cellulare (iOs e Android), senza dover usufruire dei tablet e delle cuffiette fornite dalla biglietteria, l’applicazione mobile con la Guida multimediale multilingue con contenuti di approfondimento attivati in Realtà aumentata.