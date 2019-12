Napoli, una foto per te: nel Monnalisa Store i bambini protagonisti

Grande successo per “Una foto per te”: l’esclusivo Monnalisa Christmas Event for children svoltosi il 12 dicembre a partire dalle 16,30 presso l’elegante Monnalisa Store di Napoli, in piazza dei Martiri. Brand ufficiale degli outfit dei piccoli partecipanti della 62 edizione dello “Zecchino d’Oro”, conclusosi il 7 dicembre con la conduzione di Antonella Clerici e di Carlo Conti, direttore artistico della kermesse, Monnalisa ha offerto nel suo store ai piccoli cittadini napoletani un pomeriggio indimenticabile tra shooting fotografici con adeguato trucco e parrucco e tante leccornie. Durante l’evento, a cui hanno partecipato oltre 40 bambini della “Napoli bene”, agli accompagnatori adulti hanno ammirato i capi della collezione Autunno-Inverno 2019/2020 Monnalisa attendendo ad un raffinato cocktail party tra bollicine e finger food. “Ti racconto una storia attraverso stampe e tessuti” sembra dire Monnalisa in questa stagione proponendo il logo stampato in formato maxi sugli orli dei divertenti maxi cappotti imbottiti, ripetuto sui nastri di grosgrain che segnano la lavorazione a trasporto dei maxi piumini con cappuccio, nascosto nelle frasi stampate sugli abitini in crepe, ricamato sulle alte cinture che segnano la vita di abitini romantici, sintetizzato nelle sigle gusto college dei cardigan in maglia ad intarsio. La tavolozza colori varia dal basic bianco e nero, all’orzo, il blu foncè, il talpa, il rosso rubino. Tanti i pezzi forti: dalle camicie over in paillettes o in popeline, ai pantaloni cropped in tartan a vita alta o in velluto duemilarighe, ai piccoli chiodi in ecopelle delavè, in denim ricamato o in ecomontone; ed ancora le gonne plissè, i gilet imbottiti con romantiche stampe botaniche ed il teddy bear coat o il cappottino in panno con le maniche scenografiche. In mostra in boutique, anche una capsule della Collezione Monnalisa Spring Summer 2020 dal titolo “Cruise”, in cui protagonista è il denim rivisitato con dettagli iperfemminili e deluxe con l’abito copiato alla giovane mamma, il due pezzi in cady floreale con effetto pigiama chic. Ed infine, grandi sorprese e deliziosi gadget natalizi per tutti gli ospiti, un cerchietto per i capelli per le bambine ed un foularino per i maschietti.