Napoli, un’azienda unica del trasporto pubblico per la Città metropolitana. De Luca annuncia il progetto

Un’azienda unica del trasporto pubblico a Napoli e per la Città metropolitana. E’ il progetto annunciato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca e una delle “10 proposte per la città di Napoli che presenteremo nei prossimi giorni, sulle quali si impegna direttamente la Regione Campania e mi impegno direttamente io”. Il primo progetto che cita De Luca è quello che prevede “la realizzazione di un’azienda unica del trasporto pubblico a Napoli e nella provincia. Non credo – ha spiegato De Luca – che possiamo andare avanti così, c’è una frantumazione nella gestione del trasporto. Abbiamo risanato l’Eav ma abbiamo una grande sofferenza per quanto riguarda Anm e Ctp, e abbiamo tre gestori per la rete della metropolitana. Dobbiamo realizzare un soggetto unico per il trasporto pubblico locale, tutelando i lavoratori impegnati nelle aziende che soffrono, facendo un piano industriale serio ma senza demagogia”. Altri punti del programma della Regione Campania per Napoli prevedono “la realizzazione di tre nuovi parchi urbani, nella zona orientale, a Pianura e a Miano, e ci caricheremo come Regione Campania l’onere per la manutenzione e la riqualificazione di tutta la rete dei parchi pubblici della città di Napoli, dove abbiamo una condizione insostenibile”.