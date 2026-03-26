Napoli-Venezia, Wizz Air decolla dal 1° luglio con voli giornalieri

Wizz Air accelera sulla base di Venezia e anticipa al 1° luglio 2026 l’arrivo del quarto Airbus A321neo, rafforzando l’offerta domestica e internazionale in vista della stagione estiva. L’operazione si traduce in nuove rotte, più frequenze e un ampliamento complessivo del network, con tariffe a partire da 14,99 euro.

Più voli domestici: Napoli operativa da luglio

Il potenziamento riguarda innanzitutto il mercato interno. La rotta Venezia–Napoli partirà il 1° luglio 2026 con 7 frequenze settimanali, destinate a salire a 11 da dicembre.

Novità anche per la Sardegna: debutta la Venezia–Alghero, collegamento stagionale attivo dalla stessa data con tre voli a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) e prezzi da 29,99 euro.

Spagna protagonista: quattro nuove rotte

L’aeromobile aggiuntivo consente anche il lancio anticipato di diverse rotte internazionali, con particolare attenzione alla Spagna.

Dal 1° luglio 2026 partiranno:

Bilbao con 4 voli settimanali

con 4 voli settimanali Malaga con 4 voli settimanali

Dal 2 luglio 2026:

Alicante con 3 frequenze settimanali

con 3 frequenze settimanali Siviglia con 3 frequenze settimanali

Le tariffe per queste destinazioni partono da 24,99 euro.

Con questa espansione, Wizz Air raggiunge 26 rotte verso 16 Paesi da Venezia, rafforzando la connettività dello scalo Marco Polo. Il network comprende destinazioni in tutta Europa e nel Mediterraneo, tra cui Yerevan, Larnaca, Sharm El Sheikh e Tallinn, oltre a città come Bordeaux, Kutaisi, Atene e Budapest.

Non mancano i collegamenti verso Cracovia e Varsavia, Craiova e Iași, Londra Luton, Skopje e Chișinău, oltre a una presenza consolidata in Spagna con Barcellona, Madrid e Valencia e rotte domestiche già attive verso Catania e Palermo.

L’anticipo dell’arrivo del quarto aeromobile è una mossa mirata a intercettare la forte domanda estiva e consolidare il posizionamento della compagnia nel Nord-Est.

“Anticipare l’arrivo del nostro quarto aeromobile a Venezia rappresenta un passo importante nella continua crescita di Wizz Air in Italia”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager della compagnia.

“L’ulteriore sviluppo dell’offerta domestica, con rotte come Napoli, riflette una chiara tendenza della domanda verso collegamenti diretti e convenienti all’interno dell’Italia”, ha aggiunto, sottolineando anche l’espansione dell’offerta internazionale e l’aumento della flessibilità per i passeggeri.

Dal debutto a Venezia, avvenuto il 1° giugno 2011 con il primo volo verso Bucarest, Wizz Air ha trasportato 3,9 milioni di passeggeri da e per