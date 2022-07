Napoli verticale, c’è il progetto: 7 milioni e ottocentomila euro dal Comune

La Giunta comunale di Napoli ha approvato su proposta degli assessori all’Urbanistica Laura Lieto e al Verde Vincenzo Santagada la delibera per la progettazione esecutiva della città verticale: ‘Riqualificazione dei percorsi pedonali fra la collina e il Mare’. La delibera per un importo complessivo di oltre 7 milioni e ottocentomila euro finanziato nell’ambito del patto per la città di Napoli prevede lavori distinti nei seguenti sei ambiti di intervento: Scalinata monumentale di Montesanto, Scala Pedamentina, Salita del Petraio, Salita Moiariello, Calata del Petraio, Salita Cacciottoli. “Questo progetto prevede, attraverso i percorsi pedonali individuati, di collegare il sistema dei parchi e del verde con il sistema infrastrutturale e con le emergenze storico architettoniche della città. E’ anche l’infrastruttura fisica di una rete di progetti culturali e pratiche sociali che si organizzano lungo questi percorsi”, dichiarano gli assessori Lieto e Santagada.