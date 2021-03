Napoli, vertice Comune-Autorità portuale. Obiettivo: spostare i depositi petroliferi a est e rilanciare il litorale

Valorizzare il litorale di San Giovanni a Teduccio, a Napoli est, puntando al recupero del paesaggio costiero e marino esistente e al ripristino della balneazione e al recupero del mare alla città e stop alla gara di progettazione dell’Autorità di sistema portuale per le vasche di colmata della Darsena. Sono stati i temi al centro dell’incontro tra Comune di Napoli, Città metropolitana e Autorità di Sistema Portuale. All’incontro erano presenti il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il vicesindaco Carmine Piscopo, il capo di gabinetto Ernesto Pollice, il presidente dell’AdSP Andrea Annunziata, Mario Calabrese e, per la Città metropolitana, Enrico Panini e Giuseppe Cozzolino. È stato confermato l’impegno a portare avanti con la delocalizzazione dei depositi petroliferi esistenti, prevista nel protocollo del 2006 e negli indirizzi del nuovo Piano urbanistico comunale, dando priorità ai processi di bonifica dell’area Sin, con ricorso a sistemi integrati di riciclo delle acque. Sulla questione, le amministrazioni si sono impegnate a richiedere nuovamente al ministero dell’Ambiente un incontro per presentare il piano di trasformazione in chiave di transizione ecologica dell’area orientale, dando seguito alla pianificazione attuativa di cui è dotata l’amministrazione comunale, superando la funzione di retroporto industriale.