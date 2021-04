Napoli, vetrine accese ma pochi clienti. Vince la tendenza al risparmio

Vetrine illuminate, ma pochi clienti nei negozi in una Napoli che si e’ svegliata in zona arancione dopo sei settimane di ‘rosso’, ma in una giornata di primavera tra pioggia e freddo. “Abbiamo aperto due ore fa, sono entrate un paio di persone, ma non possiamo che essere fiduciosi”, spiega Alessandro beato, giovane imprenditore che ha un negozio di abbigliamento multimarche nella Galleria Umberto, a Napoli. “Abbiamo fatto – spiega – un ordine di merce di dimensioni normale per questa primavera-estate, perche’ gli ordini si fanno un anno prima. Ora pero’ abbiamo la netta sensazione che chi ha guadagnato in quest’anno ha una forte tendenza al risparmio, per il prossimo anno abbasseremo gli ordini”. Molte le saracinesche abbassate a Napoli, con le associazioni di categoria che parlano di chiusure di attivita’ di negozi in Campania di almeno 5-7.000.