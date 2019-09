Napoli, via all’abbattimento degli alberi a rischio: De Magistris vara il piano di manutenzione dei marciapiedi

Il sindaco metropolitano di Napoli, Luigi de Magistris, ha approvato oggi gli elaborati progettuali per l’affidamento di un accordo quadro che consentirà l’esecuzione dei lavori di manutenzione e di implementazione delle alberature lungo le strade della città metropolitana di Napoli. Più nel dettaglio – riferisce una nota – le principali tipologie di interventi che costituiranno l’oggetto dell’appalto saranno le seguenti: abbattimento alberi che costituiscano un pericolo; eliminazione dei ceppi di alberi tagliati; ripristino dei marciapiedi; potatura deglialberi; potatura di arbusti e cespugli; valutazione visiva e/o strumentale della stabilità degli esemplari (Vta); lotta ai parassiti del pino, del punteruolo rosso delle palme, del Marchalina ellenica e del cancro colorato del platano; fornitura e messa a dimora di esemplari arborei; gestione dei residui vegetali.

La formula dell’accordo quadro garantirà un servizio di reperibilità h 24 per 365 giorni l’anno al fine di garantire la continuità delle prestazioni di pronto intervento laddove necessarie. Gli interventi non sono predeterminati nel numero, ma saranno individuati dalla Direzione dei lavori, nel corso dello svolgimento dell’appalto, in base alle necessità dell’Ente. La spesa prevista – conclude la nota – è di circa 1,2 milioni di euro.