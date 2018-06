Napoli, via libera al progetto di restyling del Centro storico

La Giunta comunale su proposta degli assessori Mario Calabrese e Carmine Piscopo ha approvato il progetto esecutivo della parte impiantistica per la Riqualificazione degli spazi urbani Lotto III nell’ambito del Grande Progetto Centro Storico Unesco, “unitamente ad un adeguamento del progetto architettonico, che tiene conto delle migliorie richieste dall’Amministrazione”. Lo rende noto il Comune spiegando che “le sostanziali migliorie riguardano elementi di arredo; cartellonistica e segnaletica stradale e turistica; impianto di illuminazione pubblica a Led con particolare riguardo all’area di Piazza Mercato”. “Con l’approvazione di questi ulteriori elementi progettuali si accelerano gli interventi già in corso sulle strade del centro storico, previsti dal Grande Progetto, in particolare per l’area compresa tra via Del Grande Archivio e la vasta area di Piazza Mercato” dicono Calabrese e Piscopo.