Napoli, via libera alla riqualificazione del lungomare

La giunta comunale, su proposta degli Assessori Mario Calabrese alle Infrastrutture e Carmine Piscopo all’Urbanistica, ha approvato in linea economica il progetto definitivo per la riqualificazione del lungomare cittadino, nel tratto compreso tra piazza Vittoria e il Molosiglio, finanziato dal Programma complementare del PON Metro, definito “Piano Operativo POC Metro della Città di Napoli”. A tale approvazione seguirà la pubblicazione, nei prossimi giorni, del bando per la progettazione esecutiva. La successiva approvazione del progetto esecutivo da parte dall’Amministrazione consentirà di bandire la gara per i lavori e, successivamente, di aprire i cantieri. “Prosegue così – hanno dichiarato gli Assessori Piscopo e Calabrese – l’iter per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione del tratto tra piazza Vittoria e il Molosiglio, ossia il primo intervento di valorizzazione del bene ambientale costituito dal Lungomare diNapoli. Nella progettazione esecutiva sara’ data grande importanza – continuano gli Assessori – alle modalità di cantierizzazione dei lavori, seguendo anche le indicazioni e le osservazioni avanzate dalle associazioni di categoria e dai principali portatori di interesse dell’area (albergatori, ristoratori, commercianti), al fine di ridurre il più possibile i disagi per i cittadini e i turisti”.