Napoli, a Villa Domi gli International Excellence Awards: tra i premiati Annamaria Colao, Lorenzo Crea, Ester Gatta e Maria Nazionale

Grande attesa per la nuova edizione di “International Excellence Awards”, il prestigioso Premio nato da un’idea dell’imprenditore Gianfranco Unione con la direzione artistica di Luciano Carino teso a celebrare e ad insignire con un prestigioso riconoscimento “Le Eccellenze” che si sono distinte nel corso dell’anno nei vari segmenti, dalla moda, allo spettacolo, alla cultura, all’arte la scienza, il giornalismo, l’impresa, il sociale. L’evento che vedrà anche in questa nuova stagione la signora Stefania Maria come conduttrice, si terrà il prossimo 1° ottobre sera nella splendida cornice di Villa Domi, Napoli, a partire dalle ore 20,30. La serata si articolerà tra momenti di moda con i Fashion Show di Eles Couture by Ester Gatta e Hanna Moore Milano e momenti di spettacolo per poi concludersi con un prelibato percorso enogastronomico a cura di chef professionisti. Per l’occasione saranno premiati Lorenzo Crea e Camilla Nata (Gornalismo), Maria Nazionale (Musica), Gaetano Di Vaio, Eduardo Angeloni, Ivan Castiglione ( Spettacolo), Ester Gatta,Hanna Moore Milano (Moda), Carlo Di Santo, Narcy Calamatta, Daniele Unione (Arte), professoressa Annamaria Colao (Medicina), Simona Giglio (Design), Chogan,Ciro Guarino, Blueon Blues, Carolina Amato (Imprenditoria) Utic Pozzuoli(Sociale), Miriam Carino (Beauty).